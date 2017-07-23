Экс-тренер сумоистки из Крыма возмутился ее выступлениями за сборную России

Тренер сборной Украины по сумо Сергей Коробко возмутился выступлениями своей бывшей воспитанницы из Крыма Ольги Давыдко выступлениями за сборную России на Всемирных играх. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Соревноваться со своими экс-спортсменами трудно и обидно.Мне неприятно, что я ее воспитывал, а теперь она выступает за Россию. У нас нет рычагов. Обращался к европейской федерации, что я на Давыдко потратил 100 тысяч долларов. А нам: «Спасибо! До свидания!», – отметил Коробко.

В августе 2016 году украиснкая сумоистка из Крыма Ольга Давыдко приняла гражданство России и заявила, что завершает свои выступления за сборную Украины по сумо.

Ольга Давыдко стала первой в истории Украины чемпионкой мира по сумо. Спортсменка принимала участие в реалити-шоу «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ.