В Крыму обещают проверить законность обысков у сотрудников местного «Антикоррупционного бюро»

Действия российских силовиков в отношении трех членов общественного объединения «Антикоррупционное бюро республики Крым» в Судаке изучат на предмет законности. Об этом 23 июля в комментарии Крым.Реалии рассказал руководитель движения Андрей Мезин.

«Действиям правоохранительных органов в данном случае будет дана правовая оценка после предъявления обвинения. В случае подтверждения незаконных действий сотрудников следственного комитета, будет направлено заявление в суд о превышении служебных полномочий начальника следственного отдела в Судаке», – отметил Мезин.

20 июля у трех активистов общественного движения «Антикоррупционное бюро республики Крым» в Судаке российские силовики провели обыски. В ходе обыска у сотрудников объединения изъяли оргтехнику и телефоны.

Сообщается также, что во время обысков задержали на 12 часов пророссийского активиста Дмитрия Джигалова, который в 2014 году способствовал аннексии полуострова и проведению «референдума».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».