Следователи Федеральной службы безопасности России считают фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» создателями шариатского суда (суд, действующий на основе норм Ислама – КР) на территории Крыма. Об этом 23 июля на своей странице в Фейсбуке сообщил крымский журналист Шевкет Наматуллаев.

По информации журналиста, для всех задержанных в ФСБ распределили роли.

«Муслима Алиева считают главным къадием (главным судьей – КР). В роли шариатского следователя, фсбшники видят правозащитника Эмир-Усеина Куку. Обвинитем в мусульманском суде, следователи ФСБ считают Бахтияра Топузову (во время массовых обысков в Ялтинском регионе он был задержан, после допроса его отпустили). Вадиму Сируку и Энверу Бекирову отвели роль судей», – отметил журналист.

По его словам, следствие утверждает, что этот шариатский суд вынес приговор Муфтию Крыма Эмирали Аблаеву за предательство мусульман Крыма и поддержку России.

«На судилище на стороне обвинения будет выступать заместитель Муфтия Крыма Айдер Исмаилов», – подытожил Наматуллаев.

Фигуранты ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсен Джеппаров и Рефат Алимов находятся под стражей после того, как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года. Первых четверых обвиняемых ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».