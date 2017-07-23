США: В Белом доме не определились с позицией по закону о санкциях против России

В Белом доме США главные должностные лица пресс-службы выступили с противоречивыми заявлениями о поддержке законопроекта о санкциях, который касается и России. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Пресс-секретарь президента США Сэра Гакаби Сандерз заявила, что Белый дом поддерживает этот законопроект в его нынешнем, несколько измененном виде.

«Мы продолжаем работать с Палатой представителей и с Сенатом, чтобы ввести в отношении России эти суровые санкции, пока ситуация в Украине не будет решена полностью», – сказала она в интервью ABC.

Между тем новый директор Белого дома по связям с общественностью Антони Скарамуччи заявил, что президент Дональд Трамп еще не решил, подпишет ли он закон, когда его окончательно одобрит Конгресс. «Я думаю, что он решит это вскоре», – сказал Скарамуччи в интервью CNN.

Также 23 июля республиканец Джон Тун и демократ Бен Кардин, заявили, что и в случае вето президента в Сенате достаточно голосов, чтобы преодолеть его.

Ранее сам Трамп и члены его администрации высказывались против законопроекта, который, среди прочего, предусматривает ужесточение санкций в отношении России, а также лишает президента США права самостоятельно отменять или сокращать их – для этого предлагается ввести обязательное согласие Конгресса.

Согласно документу, в случае, если администрация Трампа захочет остановить или отменить любые санкции, президент должен будет представить в Конгресс доклад с аргументацией такого шага, после чего конгрессмены будут иметь месяц, чтобы одобрить или отвергнуть такой шаг.

В случае, если Трамп применит вето к закону после его принятия, это может вызвать в Вашингтоне новый политический скандал, который добавится к теме вмешательства России в президентские выборы в США 2016 и контактов окружения Трампа с российскими чиновниками.

Трамп не раз заявлял, что хочет улучшить отношения с Москвой. Это вызвало беспокойство среди представителей обоих ведущих партий в Конгрессе, что президент может облегчить санкции в отношении России, введенные несколькими пакетами из-за аннексии украинского Крыма и последующую агрессию на востоке Украины, или вообще отменить их.