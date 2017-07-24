Радио Крым.Реалии: Аннексия Крыма в российских учебниках и уход Siemens из России

Как отдыхать летом в Крыму без последствий для здоровья? Почему российское Министерство образования и науки включает изучение периода после аннексии Крыма в школьную программу по истории? Чем обернется для российского энергетического сектора отказ концерна Siemens от поставок электрооборудования госкомпаниям?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Павел Казарин ищет ответы на эти вопросы с президентом Украинского медицинского клуба, ответственным секретарем Всемирной федерации украинских врачебных обществ Иваном Сорокой, врачом-дерматологом высшей категории, членом Ассоциации врачей-дерматовенерологов и косметологов Украины Натальей Булгаковой, украинским историком Василием Павловым, украинским психологом Ларисой Волошиной, экспертом украинского Института энергетических стратегий Юрием Корольчуком и партнером консалтинговой компании RusEnergy Михаилом Крутихиным.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.