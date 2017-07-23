Украинская шпажистка завоевала «бронзу» на мировом первенстве

Украинская шпажистка Елена Кривицкая получила бронзовую медаль на мировом первенстве, который проходит в немецком Лейпциге. Об этом говорится в сообщении Национальной федерации фехтования Украины в Фейсбуке.

Национальная федерация фехтования Украины, приветствуя призера, выразила надежду, что эта медаль не будет для нее последней на этом турнире: она еще будет участвовать в командных соревнования.

В субботу на этом же турнире украинская саблистка Ольга Харлан завоевала золотую медаль. Таким образом, она стала уже трехкратной чемпионкой мира в своей дисциплине. Кроме того, еще две золотые медали она получила в командных соревнованиях.

Нынешний чемпионат мира по фехтованию проходит с 21 до 26 июля.