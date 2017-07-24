В России предложили разрешить в Крыму оплату криптовалютами

Заместитель министра финансов соседней России предложил легализовать на территории Крыма оплату товаров и услуг криптовалютой. Об этом Моисеев заявил в эфире российского телеканала «Россия 24».

По его мнению, такой ход мог бы поспособствовать развитию иностранного туризма.

«Чтобы люди, которые были в Крыму, не преследовались у себя на родине, потому что они расплачивались там карточками, можно было бы подумать, и сделать какие-нибудь исключения», – отметил Моисеев.

Самая популярная криптовалюта в мире — биткойн. Эта валюта абсолютно децентрализована, позволяет осуществлять расчеты по всему миру, при этом комиссия за перевод или очень низкая, или отсутствует. Сеть, которая поддерживает функционирование системы биткойн, создают люди, участники, имеющие на своем компьютере установленную программу. В этой сети передача информации осуществляется от программы к программе, а интернет играет роль транспортной системы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».