В Польше восьмой день продолжались протесты против судебной реформы

В Польше 23 июля восьмой день продолжались оппозиционные протесты, участники которых требуют не вводить законодательные изменения, которые усилят контроль власти над системой судопроизводства.

В Варшаве демонстранты собрались перед президентским дворцом, размахивая флагами Польши и Евросоюза, скандируя «Свободный суд», «Свобода, равенство, демократия» и «Свободная Польша».

Сейчас судебная реформа, чтобы стать законом, ожидает только подписи президента Анджея Дуды. На решении о подписи или вето президент имеет 21 день, до сих пор Дуда неизменно придерживался линии правящей партии «Право и справедливость».

Председатель этой партии Ярослав Качиньский утверждает, что система судопроизводства в Польше нуждается в «радикальных изменениях», мол, она до сих пор функционирует, как во времена социализма, и в ней до сих пор полно работников из тех времен.

Закон, среди прочего, предусматривает освобождение от должностей судей Верховного суда, за исключением тех, которые назначил президент и предоставляет президенту право управлять деятельностью судов.

Этот закон резко критиковали в Европейском союзе за то, что он, по словам критиков, уничтожает независимость судебной ветви власти и угрожает принципу верховенства права.

Премьер-министр Польши Беата Шидло отвергла критику ЕС, заявив, что законы Польши являются ее внутренним делом и что ее правительство не подчинится никакому внешнему давлению.