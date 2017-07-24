Виноделы из оккупированной части Грузии приняли участие в коктебельском фестивале

Организаторы фестиваля «In vino veritas», который проходил в Коктебеле, присвоили мероприятию статус международного за участие представителей оккупированной Россией части Грузии.

«В нашем фестивале взяли участие виноделы из Абхазии, поэтому его можно назвать международным», – сказал Крым.Реалии директор «In vino veritas», местный отельер Константин Мешков.

Свою продукцию в Коктебеле представили как крупные предприятия, так и частные производители авторского вина, в основном из Крыма и соседней России.

Директор фестиваля сообщил, что мероприятие было рассчитано прежде всего на приезжих отдыхающих. Вход был платным, так посетители могли за счет оплаты входного билета продегустировать представленную продукцию.

По информации организаторов, всего на фестиваль было завезено 12 тысяч бутылок и 10 тысяч литров разливного вина, чачи, граппы, бренди, других алкогольных напитков.

Для посетителей были предусмотрены и развлекательные активности – письмо картин вином, игра в шахматы, где в качестве фигур использовали бутылочки со спиртным, «винная эстафета» на набережной.

Мероприятие проходило под охраной местных казаков и полиции. На входе и выходе установлены рамки-металлоискатели.

Фестиваль «In vino veritas» 23 июля завершил свою работу.

Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами после 5-дневной войны против Грузии в 2008 году и содержит тысячи военнослужащих в этих двух регионах.

Лишь некоторые страны – Никарагуа, Венесуэла и Науру – признали эти регионы, подавляющее большинство стран считает Абхазию и Южную Осетию частями Грузии.