В России расширили список подлежащих контролю психоактивных веществ

В России расширен список веществ, подлежащих контролю. В перечень внесено 13 новых психоактивных соединений, а также наркосодержащее растение «мимоза хостилис», в составе которого есть психоактивное вещество диметилтриптамин. Соответствующее постановление вступает в силу с 25 июля, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел России.

«За счет психоактивных свойств и отсутствия мер контроля за растением мимоза хостилис, высушенные части которой используются в качестве наркотика, в сети Интернет появился спрос на ее семена. При этом российские граждане ошибочно называют мимозой различные сорта акации, не обладающие психоактивными свойствами и не имеющими ничего общего с запрещенным растением», – сказано в сообщении.

В последние годы в Крыму начали активно распространяться синтетические наркотики, вещества рекламируют на стенах домов и специальных интернет сайтах.

В соседней России предусмотрена возможность для граждан и юридических лиц обратиться в Роскомнадзор в случае обнаружения интернет-ресурсов, располагающих запрещенным контентом.

Санкцией статьи 6.13 КоАП РФ, за пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления.