Археологи в Севастополе обнаружили ряд памятников истории

Не менее двух памятников истории, найденных в Нахимовском и Гагаринском районах Севастополя, специалисты историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» намерены поставить на государственный учет в России. Сообщается на сайте заповедника.

Находки были обнаружены во время Бельбекской археологической экспедиции, которая прошла с августа 2016 года и по май 2017 года.

«На склоне соседней балки исследован могильник Сол-Кулак. Захоронения совершались в керамических сосудах по обряду кремации. В ходе разведок обнаружена одна нетронутая кремация. В качестве погребальной урны использован лепной сосуд. Из выбранных в отвале грабителей фрагментов удалось собрать части амфор производства Синопы, Родоса и неустановленного центра. Очевидно, эти амфоры использовались в качестве урн. Находки относятся ко II веку до нашей эры – I веку нашей эры», – сказано в сообщении.

По информации археологов, в этом же районе исследовано поселение Камышловское-2, где обнаружены материалы второй половины III века до нашей эры.

«Варварские поселения этого времени в округе Севастополя практически не известны, поэтому уместно говорить об уникальности объекта. Данный объект иллюстрирует изменения в культурном облике населения горного Крыма после катастрофы первой трети III века до нашей эры и прекращения существования поселений кизил-кобинского-типа», – отметили археологи.

Еще два объекта зафиксированы в районе поселка Любимовка (Алькадар). Здесь обнаружены культурные слои, содержащие находки, характерные для кизил-кобинской археологической культуры.

Также несколько объектов были исследованы на Гераклейском полуострове. Еще одна ранее неизвестная усадьба обнаружена на склоне Юхариной балки, сообщают ученые.

В Министерстве культуры Украины заявляли о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.

До этого, в феврале 2017 года, в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призывали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Россией Крыма.