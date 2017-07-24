Проект «Крым на карте мира»: МИД Украины призывает исправить ошибки навигационных систем

Министерство иностранных дел Украины запускает второй этап проекта «Крым на карте мира», посвященный навигационным системам и продуктам.

«В рамках акции мы совместными усилиями отслеживаем некорректное обозначение оккупированной Россией Автономной республики Крым на электронных и печатных картах. Благодаря такому сотрудничеству уже неоднократно удавалось исправить неправильные изображения оккупированного полуострова», – сказано в сообщении.

МИД призывает присоединиться к акции и, в случае обнаружения ошибок, информировать ведомство.

«Мы фиксируем все факты и обращаемся через наши посольства в центральных офисов компаний-производителей с просьбой исправить неточности в навигационных системах в соответствии с нормами международного права и резолюции Генеральной ассамблеи ООН №68/262 от 27 марта 2014 года, подтверждающий территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ», – говорят в МИД.

Представители Украины не раз указывали иностранным компаниям на ошибки в изображении карты страны.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».