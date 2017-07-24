Поток транспорта и пассажиров в Крым с 2014 года снизился в среднем наполовину – госпогранслужба Украины

Каждый год поток транспорта и пассажиров через административную границу с аннексированным Крымом снижается. Так в среднем со стороны материковой части Украины и в обратном направлении с 2014 года к 2017-му году админграницу пересекли вдвое меньше людей и машин. Такую информацию представила Госпогранслужбы Украины.

Транспортный поток с 99 тысяч авто (в среднем за месяц 2014 года) снизился до 37 тысяч (в среднем за месяц 2017 год) – сокращение на 63 процента. В 2104 году на админгранице зафиксировано 389 тысяч граждан (в среднем за месяц), в 2017 году – 230 тысяч – уменьшение на 41 процент.

Пограничное управление ФСБ России регулярно обвиняет в создании очередей на админгранице с Крымом украинские службы.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».