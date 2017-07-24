В Крыму туристов развлекают стрельбами из пулемета и автомата Калашникова

В Крыму на трассе Керчь – Симферополь проезжающим туристам предлагают посетить коммерческий тир, в котором представлены виды оружия, бывшие на вооружении в советской армии. Об этом сообщает 24 июля сайт «Керчь ФМ».

Фото сделаны на керченской трассе в районе поворота на село Марфовка, здесь на автомобильном прицепе установлено рекламное объявление. Каких-либо указаний о собственнике или фирме-владельце тира на рекламном плакате нет.

В числе видов вооружения, представленных в тире, клиентам обещают автомат Калашникова АК-47, ручной пулемет Дегтярева РПД-44.

Комментариев подконтрольных Кремлю силовых структур Крыма по поводу функционирования тира с автоматическим оружием, на данный момент нет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».