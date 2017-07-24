В Севастополе формируют парадный строй кораблей ко Дню ВМФ России

В Севастополе приступили к формированию парадного строя кораблей ко Дню Военно-морского флота России. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба российского Министерства обороны.

«Первым на своем штатном месте был ошвартован флагман Черноморского флота (России – КР) гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Москва». В течение суток свои места в двух парадных линиях займут большая дизельная подводная лодка «Старый Оскол», пограничный сторожевой корабль «Проворный» береговой охраны ФСБ России, ракетный катер Р-109, малый ракетный корабль «Мираж», фрегат «Адмирал Григорович», большой десантный корабль «Новочеркасск», учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» и старейшее в ВМФ спасательное судно «Коммуна», – говорится в сообщении.

На вторник 24 июля в Севастополе запланирована последняя общая репетиция парада и военно-спортивного праздника ко Дню Военно-морского флота России, а 27 июля состоится генеральная репетиция, в которой примут участие 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

День Военно-морского флота в России отмечается в последнее воскресенье июля. В Украине День ВМС отмечают в первое воскресенье июля.