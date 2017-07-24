Зять Трампа заявляет, что не имел «ненадлежащих контактов» с россиянами

Зять президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер, заявляет, что не договаривался с иностранными правительствами и не имел «ненадлежащих контактов» с россиянами во время избирательной кампании в США или в переходных период.

Кушнер, который является старшим советником Белого дома, написал об этом 24 июля в заявлении в комитеты Конгресса США. Обращение было обнародовано перед его планируемым выступлением на закрытом заседании сенатского комитета по разведке по его связей с Россией.

По словам Кушнера, он имел «видимо, четыре контакта с представителями России» во время кампании и переходного периода после того, как Трамп победил на выборах.

«Ненадлежащих контактов не было. Я не полагался на российские средства для финансирования моей предпринимательской деятельности в частном секторе», – сказал он.

Кушнер также отрицал, что предлагал «секретный обратный канал» для связи с Москвой.

Как заявил ведущий конгрессмен-демократ Адам Шифф, 36-летнему Кушнеру 24 июля зададут вопрос о его встрече с дипломатами России в Вашингтоне, руководителем крупного российского банка и российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Расследование Конгресса, а также отдельное расследование Министерства юстиции США во главе со специальным советником Робертом Мюллером имеют целью выяснить, существовала ли какая-то координация между кампанией Трампа на выборах 2016 и российскими агентами для вмешательства в эти выборы.