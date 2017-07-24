На набережной Ялты начали ставить новые торговые точки, вопреки обещаниям экс-мэра

На набережной Ялты, вопреки обещаниям экс-главы подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрея Ростенко об отсутствии торговых мест, начали устанавливать дополнительные торговые точки. Об этом 24 июля сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Сообщается, что с нижней набережной Ялты убрали точку, где желающие могли сфотографироваться в антуражных костюмах и декорациях. На ее месте появился металлический забор, ограждающий монтажную площадку.

Согласно информационному стенду на заборе, здесь будет выполнен монтаж нестационарного торгового объекта площадью 20 квадратных метров.

По информации балансодержателя нижней набережной – директора Ялтинского морского порта Дениса Волкова, в схему дислокации торговых объектов в городе, были внесены изменения, которые были подписаны экс-главой подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андреем Ростенко, главным архитектором города и другими должностными лицами.

«Нам подают документы на дислокацию на нашей территории объекта и мы просто их согласовываем. Этот год – первый, когда порт будет что-то получать от размещенных на его территории торговых объектов. Раньше с нами городские власти вообше ничего не согласовывывали», – отметил Денис Волков.

Ялтинцы в соц сетях высказали недовольство будущим объектом и планируют провести акцию протеста у забора на набережной.

В сентябре подконтрольный Кремлю Арбитражный суд Крыма вынес решение о сносе двухэтажного комплекса «Еда» на ялтинской набережной. Застройщиком является Первый Украинский Международный Банк, владелец которого – украинский олигарх Ринат Ахметов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».