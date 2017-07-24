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На набережной Ялты начали ставить новые торговые точки, вопреки обещаниям экс-мэра

Сообщение об установке новой торговой точки на набережной Ялты, 24 июля 2017 года

На набережной Ялты, вопреки обещаниям экс-главы подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрея Ростенко об отсутствии торговых мест, начали устанавливать дополнительные торговые точки. Об этом 24 июля сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Сообщается, что с нижней набережной Ялты убрали точку, где желающие могли сфотографироваться в антуражных костюмах и декорациях. На ее месте появился металлический забор, ограждающий монтажную площадку.

Согласно информационному стенду на заборе, здесь будет выполнен монтаж нестационарного торгового объекта площадью 20 квадратных метров.

На набережной Ялты начали ставить новые торговые точки
На набережной Ялты начали ставить новые торговые точки

По информации балансодержателя нижней набережной – директора Ялтинского морского порта Дениса Волкова, в схему дислокации торговых объектов в городе, были внесены изменения, которые были подписаны экс-главой подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андреем Ростенко, главным архитектором города и другими должностными лицами.

«Нам подают документы на дислокацию на нашей территории объекта и мы просто их согласовываем. Этот год – первый, когда порт будет что-то получать от размещенных на его территории торговых объектов. Раньше с нами городские власти вообше ничего не согласовывывали», – отметил Денис Волков.

На набережной Ялты начали ставить новые торговые точки
На набережной Ялты начали ставить новые торговые точки

Ялтинцы в соц сетях высказали недовольство будущим объектом и планируют провести акцию протеста у забора на набережной.

В сентябре подконтрольный Кремлю Арбитражный суд Крыма вынес решение о сносе двухэтажного комплекса «Еда» на ялтинской набережной. Застройщиком является Первый Украинский Международный Банк, владелец которого – украинский олигарх Ринат Ахметов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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