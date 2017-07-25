В Украине насчитали почти 1 млн 600 тысяч переселенцев

По состоянию на 24 июля 2017 года из аннексированного Крыма и неподконтрольных Киеву регионов Донбасса переехали более 1 млн 580 тысяч 646 переселенцев, или 1 миллион 270 тысяч 372 семьи.

Об этом 24 июля сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины.

В украинском министерстве уточнили, что, по состоянию на 24 июля 2017 года, переселенцам-получателям помощи выплатили около 1 млн 654 тысяч 700 гривен.

После аннексии Крыма Россией в марте 2014 года, часть жителей полуострова выехали на материковую Украину. По состоянию на конец февраля 2017 года региональные штабы Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины зарегистрировали более 1 млн 62 тыс. 460 внутренне перемещенных лиц.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических.