Во второй части очередного заседания по «делу Ахтема Чийгоза» в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 24 июля суд не стал рассматривать повторное ходатайство защиты о приобщении к делу протоколов опросов председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубароваю. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат Николай Полозов.

«После перерыва защита повторно заявила ходатайство о приобщении протоколов опросов Рефата Чубарова. Сославшись на то, что ранее суд отказался вызвать его на заседание. Но суд заявил о том, что такое ходатайство судом ранее уже рассматривалось и оставили его без рассмотрения», – сказал Полозов.

Он добавил, что российский суд также отказался рассматривать объявленный Ахтемом Чийгозом отвод суда «так как не было оснований».

Во время первой части заседания суд отклонил ряд ходатайств защиты о привлечении дополнительных документов к материалу дела.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.