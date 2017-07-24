В Азербайджане оппозиционного политика приговорили к тюрьме

В Азербайджане главного оппозиционного политика Фаига Амирли приговорили к трем годам и трем месяцам тюремного заключения. Об этом 24 июля соощает Радіо Свобода.

Сообщается, что суд в Баку 24 июля признал Фаига Амирли, члена оппозиционного «Народного фронта Азербайджана», виновным в разжигании межрелигиозной розни и нарушении прав граждан под предлогом проведения религиозных обрядов.

Амирли, который также является финансовым директором местного ежедневного издания Azadliq, не признал себя виновным. Его адвокаты называют решение суда «абсурдным» и сообщили, что обжалуют его.

Амирли был арестован в августе 2016 года. Следователи заявили, что он обладает книгами мусульманского клирика Фетхуллаха Гюлена, который живет в США и которого турецкие власти обвинили в попытке переворота в июле 2016 года. Гюлен причастность к попытке мятежа опроверг.

Азербайджанские и международные правозащитные группы обвиняют Баку в использовании преследований против сторонников Гюлена в Турции для борьбы с критиками азербайджанского правительства.

Баку выражал поддержку президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану после неудавшегося переворота.