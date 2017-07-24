Минобороны России: в Крым, на конкурс водолазов, едут сирийские военные

В Крым 24 июля доставят 14 сирийских военных моряков, которые прибыли в столицу соседней России Москву для участия в конкурсе военных водолазов «Глубина», проводимого в рамках «Армейских международных игр-2017». Как сообщает пресс-служба Минобороны России, сирийских военных доставят в Севастополь самолетом российской Военно-транспортной авиации.

Российское военное ведомство утверждает, что в конкурсе водолазных специалистов примут участие команды из Венесуэлы, Ирана и ЮАР.

Отмечается, что в нынешнем году в конкурсной программе появились два новых конкурса: «Спасение на воде» и «Фланец», в рамках которого водолазам предстоит собрать на скорость под водой герметичную конструкцию.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».