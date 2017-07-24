Аксенов: главный архитектор Ялты и его замы написали заявление об увольнении

Главный архитектор Ялты и несколько его заместителей написали заявления обувольнении с занимаемых должностей. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова.

«В Ялте по моему поручению написали заявления и уволились архитектор и несколько заместителей. После того, как будет проведена полная ревизия и, в том числе, будет дана оценка правоохранительными структурами действиям должностных лиц, будет принято решение по остальным заместителям, которые там работают», – отметил Аксенов.

Ранее подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов уволил министра топлива и энергетики Светлану Бородулину и министра ЖКХ Сергея Карпова,. 11 июля подконтрольные Кремлю депутаты Ялтинского городского совета на внеочередной сессии приняли отставку главы администрации города Андрея Ростенко и проголосовали за назначение Елены Сотниковой на должность временно исполняющего обязанности.