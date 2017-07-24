Севастополец Андрей Говоров завоевал «бронзу» на Чемпионате мира по плаванию

Украинский пловец, севастополец Андрей Говоров завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира в Будапеште. Об этом 24 ииюля сообщили на официальной странице спортсмена в Фейсбуке.

Сообщается, что спортсмен завоевал медаль на дистанции в 50 метров стилем «батерфляй». Спортсмен прошел эту дистанцию за 22.84 секунды.

Ранее Андрей Говоров получил золотую медаль на международном турнире по плаванию Mare Nostrum 2017.

В августе прошлого года Москва предлагала украинскому пловцу Андрею Говорову выступать за сборную России после того, как он победил на Всемирной Универсиаде в Казани. Как рассказал журналистам президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, который дружит с Говоровым, россияне тогда предлагали крымчанину 1 миллион долларов. Пловец отказался.

В финальном заплыве на 50 м на Олимпийских играх крымчанин занял 5 место. До этого в 1/2 финала украинец снова обновил рекорд Украины, показав результат 21.46 (2 место в полуфинале).

Андрей Говоров – родом из Севастополя, потом переехал в Днепропетровск. В 2014 году осудил действия России в Крыму, назвав их оккупацией. В 2015 году на своей коронной дистанции – 50 метров баттерфляем – победил на чемпионате мира.