Аксенов завил, что транспортную отрасль в Крыму будут курировать его заместители

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что курировать транспортную сферу в регионе будут два его заместителя: Виталий Нахлупин и Владимир Серов. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Аксенова.

«Мною принято решение о выведении из сферы управления министерства транспорта республики Крым в отдельное подразделение ГКУ РК «Служба автомобильных дорог республики Крым», а также о закреплении его за Виталием Нахлупиным как куратором реализации ФЦП и дорожного строительства в Крыму», – отметил Аксенов.

Он добавил, что все вопросы, касающиеся перевозок, «в том числе работы ООО «Морская дирекция», аэропорта, маршрутных такси, транспортно-логистической схемы» будут закреплены закрепить за российским вице-премьером Крыма Владимиром Серовым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».