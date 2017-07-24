В Севастополе из-за репетиции военного парада на пять дней перекроют рейд

В Севастополе с 25 по 30 июля из-за репетиции военного парада ко Дню Военно-морского флота соседней России перекроют рейд. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства города.

Сообщается, что рейд намерены перекрывать с 08.30 до 15.00.

«В указанное время доставка пассажиров с площади Захарова на площадь Нахимова будет осуществляться пассажирским автомобильным транспортом», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в связи с проведением ремонтных работ на площади 300-летия российского флота 25 и 26 июля перевозка легкового транспорта паромами осуществляться не будет.

На вторник 24 июля в Севастополе запланирована последняя общая репетиция парада и военно-спортивного праздника ко Дню Военно-морского флота России, а 27 июля состоится генеральная репетиция, в которой примут участие 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

День Военно-морского флота в России отмечается в последнее воскресенье июля. В Украине День ВМС отмечают в первое воскресенье июля.