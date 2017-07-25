Президент Кыргызстана заявил об угрозах его стране из-за бывшей базы США

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что его стране угрожали представители других государств из-за базы США, которая просуществовала на территории Кыргызстана почти 13 лет. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Как рассказал Атамбаев журналистам на традиционной «летней пресс-конференции», именно это стало причиной того, почему в 2014 году он добился закрытия базы.

Атамбаев не уточнил, о каких странах идет речь.

«Некоторые страны откровенно заявляли мне: если будет необходимо, мы запустим ракеты по американским самолетам. Они говорили: ваши люди пострадают», – сказал он.

Военную авиабазу США в международном аэропорту «Манас» столицы Кыргызстана Бишкека для снабжения коалиционных сил, находившихся тогда в Афганистане, открыли еще в конце 2001 года, после начала кампании под руководством США в Афганистане против тогдашней власти талибов.

Кыргызстан ежегодно получал 65 миллионов долларов за аренду части аэропорта. Попытку закрыть базу провел и предыдущий президент Кыргызстана Курманбек Бакиев в 2009 году, но тогда в результате переговоров Бишкека и Вашингтона базу перепрофилировали в Центр транзитных перевозок – в отличие от первоначальной базы, через которую в Афганистан возили и военные грузы, этот центр стал пунктом для перевозки только невоенных грузов. Власть президента Атамбаева закрыла этот центр летом 2014 после завершения срока его аренды, отказавшись продолжать его.