Площади виноградников в Крыму сократились втрое – комитет по аграрной политике

Традиционно площади виноградников в Крыму достигали 100 тысяч гектар, но на сегодняшний день эта цифра сократилась почти в три раза и составляет около 30 тысяч гектар. Такие данные озвучил председатель комитета подконтрольного России парламента Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Игорь Буданов в рамках круглого стола 24 июля.

«Чтобы возродить отрасль и вернуть ей былые масштабы необходимо решить ряд проблемных вопросов, как на федеральном, так и на региональном уровнях. С учетом значимости виноградарско-винодельческой отрасли не только для Крыма, но и для всей России, регулировать деятельность винодельческих предприятий необходимо отдельным профильным законом», – сказал Буданов.

Он отметил, что необходимые предложения для Госдумы разработаны «однако на данном этапе документы нуждаются в обсуждении и внесении предложений от работников отрасли».

В 2016 году глава Минсельхоза России раскритиковал крымское виноградарство.

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов после заявил о намерении сделать Крым «ведущим регионом России, который сможет на равных конкурировать с мировыми лидерами производства качественных вин и винограда».

После аннексии Крыма виноделы полуострова столкнулись с рядом проблем при переходе отрасли под российскую стандартизацию и требования законов.