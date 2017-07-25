Трамп: поддержка повстанцев, противостоящих Асаду, была опасным расточительством

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что завершил секретную программу поддержки повстанцев, противостоящих президенту Сирии Башару Асаду. Об этом Трамп написал 24 июля в сети Twitter.

«The Washington Post сфабриковано факты об окончании мной массированных, опасных и расточительных платежей сирийским повстанцам, борющимся с Асадом», – утверждает Трамп.

Этот твит является ответом на статью издания The Washington Post, в которой утверждается, что сотрудничество с Москвой стало ключевой стратегией Трампа в Сирии.

Замечания Трампа обнародованы через несколько дней после того, как руководитель сил спецопераций США генерал Тони Томас заявил, что четырехлетняя операция по поддержанию антиправительственных повстанцев в Сирии завершилась. В то же время генерал возразил, что это решение принято в угоду России, которая поддерживает Асада.

На переговорах в Гамбурге 7 июля Соединенные Штаты и Россия договорились о создании зон деэскалации на юге Сирии.

Бывший президент Барак Обама одобрил секретную программу в 2013 году, когда оппозиционные группы в Сирии попросили о внешней поддержке их восстания против режима Асада. За это время тысячи бойцов прошли обучение и были вооружены.