В Первомайском районе Крыма врачей не хватило на роддом – вице-премьер

В Первомайском районе Крыма из-за отсутствия специалистов не работает роддом. Об этом сообщила вице-премьер подконтрольного России крымского правительства Лариса Опанасюк 25 июля в рамках выездного заседания.

«Люди обращаются с этой проблемой. В районе не работает роддом, база хорошая, но нет специалистов. Поэтому люди ездят (рожать – КР) в Симферополь», – отметила она.

По словам Ларисы Опанасюк, решить эту проблему будет возможно при условии финансирования из российского бюджета.

Представители руководства Первомайского района отметили, что проблемы в районной больнице имеются и с другими врачами-специалистами. Глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов поручил ответственным чиновникам внести предложения о возможном решении этой проблемы.

В начале июня 2017 года сообщалось, что детский стационар в районной больнице поселка Гвардейское Симферопольского района закрыт из-за нехватки врачей.