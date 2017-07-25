В крымском суде допрашивают Ахтема Чийгоза – адвокат

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 25 июля проходит допрос одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза, которого обвиняют в участии и организации митинга в поддержку территориальной целостности Украины возле Верховной Рады АР Крым 26 февраля 2014 года, сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

Это первый допрос Чийгоза в рамках судебного заседания в данном процессе.

Как сообщает активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев, допрос идет в режиме видеоконференции.

«Связь некачественная, звук искажается, иногда тормозит», – написал он.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.