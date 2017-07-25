Аксенов раскритиковал российскую систему медстрахования

Глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов на выездном заседании 25 июля подверг критике существующую в соседней России систему обязательного медицинского страхования (ОМС), которая после аннексии полуострова начала действовать в Крыму.

«Есть проблема с ОМС, записи к врачам, специалистам, ожидание этой записи. К сожалению, сама система работает сложно, и не всегда эффективно. Это федеральная система, она работает по всей стране... Данная система не удовлетворяет тем условиям, которые сложились, я имею ввиду здоровье граждан», – сказал Аксенов.

На заседании заместитель главы российского правительства Крыма Лариса Опанасюк зачитала жалобу крымчанки, которая рассказала о трудностях с записью на обследование ребенка на УЗИ у кардиолога.

По ее словам, телефонной записи не существует, для получения направлений необходимо посещать много разных медучреждений.

Комментируя жалобу крымчанки на невозможность оперативно записать ребенка на УЗИ сердца в детской клинической больнице в Симферополе, Аксенов заявил, что «сама система ОМС кривая, не обеспечивающая эффективную деятельность органов здравоохранения».

Глава подконтрольного Кремлю крымского министерства здравоохранения Александр Голенко отметил «несовершенство той системы, которая существует», и пояснил необходимость получать большое количество направлений на медицинские исследования.

«Это сложная диагностическая процедура, которая не делается в районе. Кардиолог проконсультировал без очереди, но повторное обследование надо делать по (повторному – КР) направлению», – пояснил Голенко.

Кандидат медицинских наук, российский врач-невролог Семен Гальперин утверждает, что очереди в междучреждениях Крыма появились из-за дополнительной бумажной работы врачей, которую им приходится делать после введения обязательного медицинского страхования на территории полуострова.

Согласно статистике, в 2016 году в Крыму было выдано порядка 1,5 миллиона полисов обязательного медицинского страхования. По жалобам крымчан, в больницах полуострова скапливаются очереди, врачей в медучреждениях не хватает.