Требования к сотрудникам российского посольства в Киеве доставим к окнам – активисты акции «Где Эрвин?»

Активисты акции «Где Эрвин?» намерены 26 июля доставить к окнам российского посольства в Киеве требования «найти и освободить» пропавших и задержанных жителей Крыма.

«На акцию приглашены «высокие люди», которые согласились «помочь с доставкой» лозунгов, непосредственно, к окнам работников дипмиссии Российской Федерации. Каждую акцию представители посольства прячутся от вопросов активистов за ролетами, фортепиано или просто на этажах здания, но в среду они гарантированно поймут и увидят все предъявляемые к ним требования», – говорится в сообщении организаторов акции.

Это уже 13-я акция «Где Эрвин?» в рамках информационной кампании «FIND & FREE», которая проходит в Киеве.

По данным активистов, с момента аннексии Крыма Россией пропали 44 крымчанина. 17 людей нашли, 19 – до сих пор считаются пропавшими без вести, 6 – были найдены мертвыми, еще двое – находятся в местах лишения свободы.

Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно, из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.