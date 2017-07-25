В Севастополе машина «скорой помощи» застряла над обрывом с пациенткой (видео)

В Севастополе в ночь с 24 на 25 июля машина «скорой помощи» застряла над обрывом на улице Чапаева. По информации местных жителей, в машине находилась беременная пациентка, скорую вызвали для доставки женщины в роддом, сообщает Крым.Реалии.

Машина не смогла выполнить разворот на узком участке дороги. Резкий спуск, переходящий в обрыв, на месте происшествия не огорожен забором и не освещается ночью, рассказали местные жители.

На место прибыли представители аварийных служб, однако до утра 25 июля машина оставалась на краю обрыва, ее закрепили тросом к другому авто.

По словам местных жителей, площадку для разворота автомобилей на улице разрушил собственник дома, расположенного ниже, он начал строительные работы с подрезанием грунта на крутом склоне горы.

Жители улицы Чапаева по этому писали жалобы к городской администрации, требуя восстановить площадку для разворота.