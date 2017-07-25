В Киеве представили комикс «Охранники страны», посвященный освобождению Крыма

Комикс «Охранники страны», посвященный освобождению Крыма презентован в Киеве 25 июля. Это первый выпуск второго сезона графической новеллы. В истории семь главных персонажей, каждый обладает особыми способностями, рассказал на пресс-конференции автор текста Иван Роговой.

«Это Хорив, командир группы от Минобороны, Кий – оперативный руководитель, сердце и мозг (команды – КР), Щек это юноша, обладающий суперсилой, компьютерный гений, Девушка Лыбидь – супербоец. Есть персонажи из крымскотатарского народа, хранители артефактов, от них зависит мир на нашей территории. Они обладают сильными суперспособностями, благодаря им удавалось на протяжении многих веков сохранять мир и равновесие», – рассказал автор.

Среди героев есть исторические персонажи и современники, например, лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

«Прообраз мудреца – Мустафа Джемилев, который является на сегодня титаном, который своей историей жизни доказал приверженность ценностям, его борьба продолжается много десятилетий. Это человек-история. Вся его жизнь – это борьба за народ. Он провел 15 лет в советских лагерях, потому что стоял за принципы, и сейчас он лишен возможности находиться в Крыму», – сказала первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

Она добавила, что экземпляры издания могут распространять в школах и библиотеках, также их отправят украинским военным, а при условии перевода на английский язык, МИД Украины будет содействовать распространению комиксов за рубежом.

Первые части комикса, по словам авторов, были посвящены борьбе украинских воинов на востоке страны. Пока авторы не предполагают появления электронной версии этого издания.

Дизайнер и продюсер издания – волонтер Леонид Краснопольский.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».