Послы ЕС 26 июля обсудят расширение санкций против России из-за скандала с Siemens

Послы стран Евросоюза 26 июля в Брюсселе обсудят возможное расширение санкционного списка против России из-за скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым, написал в Twitter брюссельский корреспондент Радіо Свобода.

«Послы стран Евросоюза обсудят, следует ли добавлять четырех человек к российскому санкционному списку из-за скандала с турбинами в Крыму», – написал он.

Накануне Германия призвала Европейский союз расширить список подсанкционных лиц в России из-за скандала с газовыми турбинами немецкой компании Siemens, которые Москва, вопреки контрактам, завезла из России в аннексированный Крым, что запрещают санкции ЕС в отношении оккупированного полуострова.

Берлин стремится добавить еще четыре юридических и физических лиц из России в перечень тех, чьи активы в ЕС замораживаются и кого не допускают в ЕС. Этот пакет ограничений, сейчас содержит 150 человек и 37 компаний, пока действует до 15 сентября.

Ранее в правительстве Германии уже заявляли, что обман Москвы, которая, вопреки контрактам, завезла из России в Крым турбины компании Siemens приведет к дальнейшему ухудшению отношений двух стран.