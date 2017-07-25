Журналист: новая дорога под Симферополем обойдется крымчанам в миллион рублей за метр

На отрезок строящейся дороги Дубки-Левадки под Симферополем в 1084 метра, согласно документации, подконтрольные Кремлю крымские власти намерены потратить 950 миллионов рублей (около 400 млн грн – КР). Об этом сообщил в эфире Радио Крым.Реалии 25 июля крымский журналист-расследователь Сергей Мокрушин.

По его словам, «каждый метр этого полотна стоит около 1 миллиона рублей (около 420 тыс грн – КР)».

«Я думаю, такая дорога может стать новым туристическим объектом в Крыму», – сказал журналист.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F334724110&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

Украинский эксперт в автодорожной отрасли Андрей Мартенс, комментируя эти цифры, отметил, что в Европе один километр новой дороги стоит от 5 до 7 миллионов евро.

«Это в три раза дешевле, чем данный объект в Крыму. Конечно, я не могу судить о том, какие издержки закладывают в проект российские строители, но сумма с наибольшей вероятностью сильно завышена», – сказал Мартенс, добавив, что из-за отсутствия должной конкуренции на полуострове в Крыму строят «золотые» дороги.

Часть объездной дороги вокруг Симферополя на отрезке Дубки-Левадки начали строить в 2014 году. По утверждению крымских властей, на работы потратили более 6,5 миллиардов рублей (около 2,7 миллиарда гривен – КР), при этом сроки сдачи участка в эксплуатацию несколько раз переносились. Тендер на работы выиграла «Дорожно-строительная компания» во главе с Валентином Завойчинским, бывшим директором «Крымавтодора».

28 сентября 2014 года автомобиль, в котором находились восемь человек, упал в яму глубиной 9 метров, образовавшуюся в результате обвала грунта дорожного полотна на участке дороги Симферополь-Дубки. В результате дорожно-транспортного происшествия двое детей с травмами были госпитализированы в больницу, остальные шесть человек, в том числе двое детей, погибли на месте.

В 2015 году полиция предъявила обвинения директору, главному инженеру и мастеру участка ООО «Бахчисарайское дорожно-строительное управление», которых считали причастными к смерти шестерых человек в результате обвала грунта.

Обвал произошел над железнодорожным туннелем, который проходит под дорогой. Он оказался засыпан землей. Генподрядчиком строительства трассы была компания «Юждорстрой». «Крымавтодор» отвечал за обслуживание дороги.