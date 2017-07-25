Допрос Чийгоза начался с выяснения основ деятельности Меджлиса – Полозов

С выяснения структуры и основ деятельности Междлиса крымскотатарского народа начат первый допрос Ахтема Чийгоза, которого обвиняют в участии и организации митинга в поддержку территориальной целостности Украины возле Верховной Рады АР Крым 26 февраля 2014 года. Заседание проходит 25 июля в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма.

«Первая часть заседания была посвящена общим вопросам структуры Меджлиса. Как принимались решения и распределялись должностные обязанностей между заместителями. Спрашивали про местные региональные меджлисы. Фактически вся первая часть заседания касалась базовых основ его деятельности. Также Чийгоз рассказал, когда был избран, какие полномочия были у заместителя председателя», – сказал Крым.Реалии адвокат Николай Полозов.

По его словам, в первой части заседания Чийгозу был задан один вопрос по существу предъявленного обвинения.

«Был единственный вопрос: давал ли Чийгозу Рефат Чубаров поручение осуществлять какие-то действия для подготовки, проведения митинга или нет? На что Чийгоз ответил категорически нет», – рассказал адвокат.

Он добавил, что во второй части заседания к Ахтему Чийгозу будет задано больше вопросов по существу дела.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.