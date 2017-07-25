Президент Польши подписал один из трех законопроектов противоречивой судебной реформы

Президент Польши Дуда подписал один из трех законопроектов противоречивой судебной реформы, которая привела к массовым протестам и вызвала предостережение со стороны Европейского союза.

24 июля Дуда заявил, что ветирует законопроекты о Верховном суде, а также о Национальном совете судей, которые, по словам оппонентов, разрушают распределение власти в стране и предоставляют правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) слишком большое влияние на суды.

Третий законопроект, который дает министру юстиции право назначать и увольнять председателей судов общей юрисдикции в стране, Дуда подписал 25 июля, сообщает его администрация.

Критики судебной реформы называли неконституционными все три законопроекта, но приветствовали решение президента ветировать два из них.

Два ветированы документы предусматривали право министра юстиции увольнять всех судей Верховного суда и выбирать им замену.

Премьер-министр Польши Шидло 24 июля раскритиковала решение Дуды ветировать законы и заявила, что и дальше будет выступать за введение судебной реформы.