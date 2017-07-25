Радио Крым.Реалии: Денежные дыры в крымских дорогах

Что происходит на строительстве объездной дороги Дубки-Левадки? Почему Крым стоит в пробках? Почему общественники обвиняют подконтрольного России зампредседателя правительства аннексированного Крыма Виталия Нахлупина в причастности к компаниям, ведущим дорожное строительство на полуострове?

Об этом ведущий Александр Янковский говорит с крымским журналистом Сергеем Мокрушиным, бывшим главой Верховного совета Крыма, лидером Крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонидом Грачом и экспертом автодорожной отрасли Андреем Мартенсом.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайтеКрым.Реалии.

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