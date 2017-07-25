В аннексированном Крыму возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка на детской площадке в поселке городского типа Кировское 24 июля. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба управления Следкома России по Крыму.

По данным следствия, 24 июля 2017 года в одном из дворов в Кировском незакрепленная металлическая конструкция качелей упала на 8-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался в больнице, сообщили в ведомстве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса России (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека)»,– говорится в сообщении.

Позиция обвиняемых или их адвокатов на данный момент неизвестна.

В настоящее время назначено проведение ряда судебных экспертиз, ведется расследование уголовного дела.