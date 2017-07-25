В подконтрольной Кремлю администрации Симферополя просят профинансировать очистку русла реки Салгир из «вышестоящих бюджетов», поскольку для города требуемые суммы являются «неподъемными». Об этом сказал глава российской администрации города Геннадий Бахарев.

«К настоящему времени для проведения работ подготовлена расчетная и сметная документация. Сумма, необходимая для реализации данных целей, составляет порядка 500 миллионов рублей (около 210 млн грн – КР). Соответствующие заявки на финансирование направлены в вышестоящие бюджеты, в связи с тем, что данные суммы для города являются неподъемными», – цитирует Бахарева пресс-служба российской администрации Симферополя.

Однако он заверил, что санитарную чистку берегов реки будут проводить силами муниципалитета.

В первый год после российской аннексии полуострова на реконструкцию набережной Салгира в Симферополе и очистку русла реки планировалось направить около 40 миллионов рублей (около 17,5 млн грн – КР) из российского бюджета. На тот момент действующий российский мэр Симферополя Виктор Агеев уверял, что он получил подтверждение от подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова о выделении средств на эти цели. Реальных же работ симферопольцы не видят и по сегодняшний день.

В апреле 2017 года подконтрольные Кремлю крымские чиновники обещали приступить к реконструкции набережной, на эти мероприятия отвели время до конца года.