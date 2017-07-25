В ФСБ пугают крымчан вербовкой со стороны СБУ на админгранице

Начальник управления ФСБ России в аннексированном Крыму Виктор Палагин утверждает, что украинские спецслужбы «принуждают крымчан к сотрудничеству». Об этом Палагин сказал 25 июля журналистам, сообщают российские СМИ.

По его словам, вербовочные пункты якобы расположены на административной границе с аннексированным Крымом.

«Украина не заинтересована, чтобы в Крыму состоялся курортный сезон. Создаются препятствия. Вербуются крымчане, созданы фильтры из числа сотрудников Службы безопасности Украины и главного разведуправления министерства обороны. Крымчане вынуждены проходить через вербовочный пункт. Более-менее руководитель маленького звена подлежит вербовке», – цитирует Палагина российское агентство ТАСС.

При этом в ФСБ утверждают, что «завербованные» сами рассказывают об этом российским силовикам.

«Ежемесячно сотрудники приходят ко мне и пишут явки с повинной о том, что их украинская сторона завербовала для работы на нее. Мы выносим «отказные», так как у людей безвыходная ситуация, и они явились с повинной», рассказал Палагин.

10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

9 ноября 2016 года в Севастополе задержали «членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Севастополя 10 ноября арестовал троих задержанных в Севастополе военных экспертов и обвинил их в подготовке диверсий.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

Спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко ранее заявлял, что бывшие украинские военные, которые сейчас проживают в Крыму, могут стать «потенциальными жертвами российских спецслужб».