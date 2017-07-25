В первом полугодии 2017 года подконтрольная Кремлю прокуратура аннексированного Крыма пресекла более 300 внеплановых проверок бизнеса, сообщают 25 июля на сайте ведомства.

В ведомстве добавили, что в этом году большинство мероприятий по контролю местного бизнеса носили внеплановый характер, при этом прокуратура отказала в согласовании 40% таких проверок.

«Прокурорами выявлено 280 нарушений при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, с целью их устранения внесено 62 представления, в дисциплинарном и административном порядке наказано 95 контролеров», – говорится в сообщении.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».