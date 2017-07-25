Президент России Путин встретился с вице-президентом Ирака аль-Малики

Президент России Владимир Путин встретился с вице-президентом Ирака, бывшим премьер-министром Нури аль-Малики. Встреча состоялась 25 июля в поселке Стрельна возле Санкт-Петербурга.

Во время переговоров Путин заявил, что Москва и Багдад договорились об усилении двусторонней экономической кооперации.

Российский президент назвал ситуацию на Ближнем Востоке «сложной», отметив, что российско-иракское сотрудничество должно выходить за рамки двусторонних отношений охвата всего региона.

Аль-Малики поблагодарил Россию за помощь в борьбе с терроризмом.

«В нашем регионе, особенно в Сирии и Ираке, Россия сделала чрезвычайный вклад для предотвращения развала», – отметил аль-Малики.

Его визит в Россию продлится до 26 июля.