Россия: Совет Федерации одобрил законопроект об ограничении свободы в интернете

Совет Федерации России одобрил законопроект, запрещающий использование прокси-серверов, включая виртуальную корпоративную сеть. Документ, одобренный 25 июля, также запрещает анонимно посылать телефонные сообщения.

21 июля этот законопроект одобрила нижняя палата российского парламента, Государственная дума.

Теперь документ будет направлен на подпись президенту России Владимиру Путину.

В случае подписания, документ вступит в силу 1 января 2018 года – за менее чем 3 месяца до президентских выборов, в которых, как ожидается, Владимир Путин будет принимать участие.