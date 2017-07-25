В Крыму ежедневно фиксируют десятки возгораний сухой травы

В аннексированном Крыму ежедневно фиксируют около 30-45 возгораний, в основном – сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС России.

Подконтрольный Кремлю министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов назвал человеческий фактор главной причиной загораний сухой растительности на территории полуострова.

«Поджигание травы – очень опасное явление. Оно приводит к бесконтрольному развитию огня – сухая трава горит моментально», – отметил Шахов.

В ведомстве также предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в западных районах Крыма с 25 по 27 июля, на остальной территории ожидается высокая пожарная опасность.

Спасатели напоминают, что в пожароопасный период запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем, курить, бросать горящие спички и окурки. Кроме этого, нельзя использовать пиротехнические изделия, а также оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал. Также запрещено выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.