Археологи из «Херсонеса Таврического» обнаружили остатки укреплений римского времени

Экспедиция историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» в аннексированном Севастополе в ходе раскопок на вершине высоты Суздальская обнаружила ряд объектов пограничных укреплений римского времени. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба заповедника.

Сообщается, что раскопки объекта римского времени начали еще 6 июля под руководством научного сотрудника музея-заповедника «Херсонес Таврический» Валентина Дорошко.

«Сегодня уверенно можно говорить о том, что памятник связан с римским военным присутствием и когда-то был частью цепи пограничных укреплений на границе Херсонесского государства. В раскопках принимают участие как опытные археологи, так и студенты вузов, волонтеры и сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический». По итогам завершения работ полученные результаты планируется представить в формате научных публикаций и сообщений в средствах массовой информации», – сказано в сообщении.

Заповедник «Херсонес Таврический» входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.

В Министерстве культуры Украины ранее заявляли о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.

До этого, в феврале 2017 года, в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призывали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Россией Крыма.