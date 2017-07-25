США: Манафорт будет свидетельствовать в Сенате по поводу связей с Россией

Юридический комитет Сената США постановил, что бывший глава президентской кампании Дональда Трампа Пол Манафорт 26 июля должен дать показания под присягой во время публичных слушаний относительно вероятного вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

25 июля Манафорт разговаривал с представителями комитета разведки Сената. Его спикер Джейсон Малони заявил, что он «ответил на все вопросы».

Между тем, сенатор-республиканец Чак Грейсли и сенатор-демократ Дайан Файнстайн анонсировали, что решили провести публичные слушания под присягой, поскольку не смогли достичь с Манафортом договоренностей во время разговора за закрытыми дверями.

Слушания должны состояться в среду в 10 утра по вашингтонскому времени.

Дональд Трамп отрицает заявления на темы причастности России к его победе как «выдумки» и уже не раз называл расследование сразу в нескольких комитетах обеих палат Конгресса США «охотой на ведьм».