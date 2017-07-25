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США: Манафорт будет свидетельствовать в Сенате по поводу связей с Россией

Пол Манафорт

Юридический комитет Сената США постановил, что бывший глава президентской кампании Дональда Трампа Пол Манафорт 26 июля должен дать показания под присягой во время публичных слушаний относительно вероятного вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

25 июля Манафорт разговаривал с представителями комитета разведки Сената. Его спикер Джейсон Малони заявил, что он «ответил на все вопросы».

Между тем, сенатор-республиканец Чак Грейсли и сенатор-демократ Дайан Файнстайн анонсировали, что решили провести публичные слушания под присягой, поскольку не смогли достичь с Манафортом договоренностей во время разговора за закрытыми дверями.

Слушания должны состояться в среду в 10 утра по вашингтонскому времени.

Дональд Трамп отрицает заявления на темы причастности России к его победе как «выдумки» и уже не раз называл расследование сразу в нескольких комитетах обеих палат Конгресса США «охотой на ведьм».

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