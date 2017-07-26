Трамп предупредил Иран о необходимости уважать ядерное соглашение

Президент США Дональд Трамп выступил 25 июля с очередным предупреждением Ирана о необходимости уважать положения ядерной сделки с мировыми державами. Только на прошлой неделе администрация Трампа подтвердила, что Иран соблюдает соглашение 2015 года, которое требует ограничения ядерной деятельности в обмен на ослабление международных санкций.

Но Трамп рассказал тысячам сторонников на митинге в штате Огайо, что он остается осторожным в отношении Тегерана. «Если это соглашение не будет соответствовать тому, чему оно должно соответствовать, это будет для них большими, большими проблемами, поверьте», – сказал президент США и добавил, что вместо того, чтобы быть благодарным за ослабление санкций, Иран стал более агрессивным.

В интервью изданию Wall Street Journal, опубликованном 25 июля, Трамп заявил, что будет удивлен, если Иран будет отвечать требованиям ядерной сделки через три месяца, когда наступит время для новой проверки.