В Херсонесе висят логотипы ЮНЕСКО, хотя организация ушла из Крыма

Логотипы специальной структуры ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) до сих пор висят на входе и на внутренних указателях «Херсонеса Таврического».

Таким образом руководство представляет туристам памятку как объект мирового культурного наследия. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Ранее, в июле, в России признали, что специальная структура ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) прекратила все контакты с администрациями объектов культурного наследия в аннексированном Крыму. Об этом в Париже сказал постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.

«Крым полностью отсечен от деятельности ЮНЕСКО, хотя все люди, которые раньше, когда полуостров был частью Украины, сотрудничали с этой организацией, остались на своих местах. Сейчас с ними полностью прекращены все контакты, поскольку считается, что продолжение общения будет косвенным признанием суверенитета России в Крыму. Они категорически отказываются от любых контактов», – цитирует Кузнецова «Крыминформ».

Заповедник «Херсонес Таврический» входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.

В Министерстве культуры Украины ранее заявляли о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.

До этого, в феврале 2017 года, в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призывали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Россией Крыма.